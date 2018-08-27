Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну заполонили магазини конфіскату. Факти перевірили якість взуття за 200 гривень; в Америці знову стрілянина у публічному місці. Є загиблі і поранені; Кремль відреагував на нові американські санкції, та скільки ще триватиме спека в Україні.

Опубліковано Серпень, 27 в 22:01



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