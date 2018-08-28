Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:за 4 роки війни Україна нарешті розриває договір про дружбу з Росією. Кремль вже озвучив своє ставлення; або обвал гривні або здорожчання комуналки. Як Україні вийти з кризи; 4 роки після Іловайського котла, матері і дружини загиблих влаштували пам’ятні заходи.

Опубліковано Серпень, 28 в 22:12



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