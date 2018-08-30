Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олланд розповів коли Путін обмовився про російські війська на Донбасі; чиновника з Броварів спіймали на великому хабарі; з тарганами, дірами і без дверей. Факти інспектують гуртожитки Дніпра і Харкова.

Опубліковано Серпень, 30 в 22:08



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