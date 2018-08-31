Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: лідера ДНР Захарченка підірвали у центрі Донецька; у Константинополі повідомили про наміри надати Україні автокефалію; мешканці проти голови кооперативу. У Дніпрі – війна у багатоповерхівці.

Опубліковано Серпень, 31 в 22:10



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.