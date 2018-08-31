Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: лідера ДНР Захарченка підірвали у центрі Донецька; у Константинополі повідомили про наміри надати Україні автокефалію; мешканці проти голови кооперативу. У Дніпрі – війна у багатоповерхівці.
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2018-08-31
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