Факти ICTV – Випуск 6:45 (04.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі; сьогодні до роботи повертаються народні депутати; до кінця року через аеропорт Бориспіль почнуть літати ще два нові авіаперевізники.
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2018-09-04
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