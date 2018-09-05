Факти ICTV – Випуск 6:45 (05.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні вдень окупанти щонайменше 5 разів відкривали вогонь; в окупованому Сімферополі арештували кримського аткивіста; Рада Безпеки ООН проведе у пʼятницю термінове засідання – через ситуацію в Сирії.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-05
Теги: Факти 6.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.