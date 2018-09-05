Факти ICTV – Випуск 6:45 (05.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні вдень окупанти щонайменше 5 разів відкривали вогонь; в окупованому Сімферополі арештували кримського аткивіста; Рада Безпеки ООН проведе у пʼятницю термінове засідання – через ситуацію в Сирії.

Опубліковано Вересень, 05 в 9:24



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