Факти ICTV – Випуск 6:45 (06.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у зоні бойових дій двоє українських вояків дістали поранення; український омбудсмен Людмила Денісова звернулася в Організацію об’єднаних націй щодо екологічної катастрофи в анексованому Криму; сьогодні у Києві очікують приїзду представників Міжнародного валютного фонду.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-09-06
Теги: Факти 6.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.