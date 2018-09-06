Факти ICTV – Випуск 6:45 (06.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у зоні бойових дій двоє українських вояків дістали поранення; український омбудсмен Людмила Денісова звернулася в Організацію об’єднаних націй щодо екологічної катастрофи в анексованому Криму; сьогодні у Києві очікують приїзду представників Міжнародного валютного фонду.

Опубліковано Вересень, 06 в 9:38



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