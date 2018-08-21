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Факти ICTV – Випуск 6:45 (21.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація на Донбасі минулої доби стабілізувалася. За день було лише до десятка ворожих обстрілів; про ефективність і результати хлібного перемир’я на Донбасі – сьогодні у Мінську говоритиме тристороння контактна група; попри сумну статистику останніх тижнів – водії й далі ганяють на шаленій швидкості. Напередодні у столиці БМВ влаштував масштабну аварію.

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