Факти ICTV – Випуск 6:45 (22.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Москві напередодні поліція затримала 11 учасників акції на підтримку Олега Сенцова; Туреччина запросила список українських політв’язнів, яких утримують в Росії; місія МВФ прибуде до України обговорити питання тарифів на газ для населення.

Опубліковано Серпень, 22 в 10:42



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