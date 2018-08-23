Факти ICTV – Випуск 6:45 (23.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тристороння контактна група в Мінську домовилася про чергове перемир’я на Донбасі; берлінська поліція заарештувала громадянина Росії, який готував теракт у німецькій столиці; Чехія офіційно визнала вторгнення радянських військ у 1968-му році – окупацією.
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2018-08-23
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