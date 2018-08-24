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Факти ICTV – Випуск 6:45 (24.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: cьогодні одне із найголовніших свят нашої держави – День Незалежності Україні – 27  років; держсекретар США Майк Помпео напередодні провів телефонну розмову із главою російського МЗС – Сергієм Лавровим; свою незалежність Україна виборює і сьогодні. За нашу з вами незалежність віддають життя бійці на фронті.

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