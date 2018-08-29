Факти ICTV – Випуск 6:45 (29.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: цієї ночі окупанти відкривали вогонь по позиціях наших захисників поблизу Горлівки; в Україні дні пам’яті загиблих в Іловайському котлі; українці рятують Східну Європу від напливу біженців з Африки та Сходу.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-08-29
Теги: Факти 6.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.