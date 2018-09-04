Факти ICTV – Випуск 7:15 (04.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: попри шкільне перемир’я, противник помітно збільшив кількість обстрілів на Донбасі; центральну виборчу комісію народні депутати мають оновити вже найближчими тижнями; міністерства закордонних справ Франції та Німеччини відреагували на смерть лідера проросійських бойовиків на Донбасі Олександра Захарченка.

Опубліковано Вересень, 04 в 9:54



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