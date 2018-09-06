Факти ICTV – Випуск 7:15 (06.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у зоні ООС за вчора затримали п’ятеро людей, причетних до проросійських бойовиків; потужний землетрус силою 6,7 бала сколихнув сьогодні вночі японський острів Хоккайдо; шістьох українських моряків засудили у Греції за перевезення нелегальних мігрантів.

Опубліковано Вересень, 06 в 9:43



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