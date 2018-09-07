Факти ICTV – Випуск 7:15 (07.09.2018)

Факти ICTV – останні новини та світу на 07.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог не припиняє порушувати режим тиші на Донбасі; ватажка так званої ДНР Олександра Захарченко ліквідували специ з ФСБ Росії; у Бразилії на кандидата в президенти напали з ножем і поранили.

Опубліковано Вересень, 07 в 9:35



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