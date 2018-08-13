Факти ICTV – Випуск 7:15 (13.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Рівному п’яний мажор на червоному світлі в’їхав у інше авто – постраждали двоє літніх людей; у Києві п’яний водій мікроавтобуса вилетів на колії швидкісного трамвая та застряг на відбійнику; сьогодні суд знову слухатиме справу Романа Насірова.

Опубліковано Серпень, 13 в 9:55



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.