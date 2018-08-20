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Факти ICTV – Випуск 7:15 (20.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі без втрат. Упродовж минулої доби російські окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ; російські окупанти зігнали до Криму військову техніку і знову проводять навчання; черговий саміт Нормандської четвірки на рівні глав держав може відбутися у Парижі.

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