Факти ICTV – Випуск 7:15 (21.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські журналісти та правозахисні організації вимагають зустрічі представників ОБСЄ з полоненим журналістом Станіславом Асєєвим; американський президент Дональд Трамп повідомив, за яких умов готовий зняти санкції з Росії; три дні нарад – і без результатів. Присяжні у США не можуть ухвалити вирок колишньому політ-консультантові Трампа та Януковича – Полу Манафорту.
2018-08-21
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