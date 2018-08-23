Факти ICTV – Випуск 7:15 (22.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 4 з 5 підозрюваних у спробі вбити активістку і радницю мера Херсона – Катерину Гандзюк зізналися у скоєному; в Україні почала роботу морська адміністрація – Державна служба морського і річкового транспорту; 5 млрд доларів пов’язаних з Росією, заморозив один з найбільших банків Швейцарії – Credit Suisse.
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2018-08-23
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