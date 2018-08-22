Факти ICTV – Випуск 7:15 (22.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Мінську – другий день триває чергове засідання тристоронньої контактної групи; за останні 5 місяців Росія не пустила в Україну понад 150 іноземних кораблів. Вони прямували до українських портів в Азовському морі; у США присяжні оголосили свій вердикт колишньому політ-консультанту Януковича та американського президента Дональда Трампа – Полу Манафорту.

Опубліковано Серпень, 22 в 10:46



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