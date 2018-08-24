Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад чотири десятки обстрілів, 5 загиблих, та 7 зазнали поранень. Так минула доба для українських захисників на фронті; у Києві з’явиться новий різновид поліцейського патруля – на мотоциклах; у столиці Естонії – Таллінні встановили пам’ятник естонцям-жертвам комуністичного режиму.

Опубліковано Серпень, 24 в 11:58



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