Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду Майорське; Кремль розігруватиме карту заручників на українських виборах; ситуацію в Україні обговорили телефоном Ангела Меркель і Дональд Трамп.

Опубліковано Серпень, 28 в 9:38



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