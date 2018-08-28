Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду Майорське; Кремль розігруватиме карту заручників на українських виборах; ситуацію в Україні обговорили телефоном Ангела Меркель і Дональд Трамп.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-08-28
Теги: Факти 7.15, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.