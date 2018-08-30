Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські силовики в прифронтовому Золотому-4 виявили схованку бойовиків з боєприпасами; активи російського Газпрому заарештували в Нідерландах на вимогу українського Нафтогазу; Росія виявилася лідером з інвестицій в Україну цього року.

Опубліковано Серпень, 30 в 9:40



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