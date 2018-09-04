Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Японія виявила біля своїх кордонів велику групу російський військових кораблів; сьогодні до роботи повертаються народні депутати; попри шкільне перемир’я, противник помітно збільшив кількість обстрілів.

Опубліковано Вересень, 04 в 9:58



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