Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Японія виявила біля своїх кордонів велику групу російський військових кораблів; сьогодні до роботи повертаються народні депутати; попри шкільне перемир’я, противник помітно збільшив кількість обстрілів.
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2018-09-04
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