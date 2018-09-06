Факти ICTV – Випуск 7:45 (06.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один український військовий загинув, ще троє поранені – так пройшла доба на Донбасі; сьогодні у Києві очікують приїзду представників Міжнародного валютного фонду; цілий літак разом із людьми на борту відправили на карантин в аеропорту Нью-Йорка.

Опубліковано Вересень, 06 в 9:50



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