Факти ICTV – Випуск 7:45 (07.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російська влада переконує Європейський суд з прав людини, що українські бранці в їхніх тюрмах не голодують і почуваються добре; у Запоріжжі облили фарбою постери до фільму “Таємний щоденник Симона Петлюри”; у популярному серед туристів італійському місті Флоренція тепер не можна їсти на вулиці.

Опубліковано Вересень, 07 в 9:44



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