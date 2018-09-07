Факти ICTV – Випуск 7:45 (07.09.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російська влада переконує Європейський суд з прав людини, що українські бранці в їхніх тюрмах не голодують і почуваються добре; у Запоріжжі облили фарбою постери до фільму “Таємний щоденник Симона Петлюри”; у популярному серед туристів італійському місті Флоренція тепер не можна їсти на вулиці.
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2018-09-07
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