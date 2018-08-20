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Факти ICTV – Випуск 7:45 (20.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Індонезії новий землетрус; на екстремальну пригоду перетворилася морська мандрівка для туристки з Британії; американський автовиробник Ford проводить останні приготування перед випуском на ринок рестайлінгової моделі спортивної версії свого хетчбека Focus ST.

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