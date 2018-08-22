Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: потужний землетрус сколихнув Венесуелу; про нові напади російських хакерів на установи у США оголосила компанія Майкрософт; японський автовиробник Toyota оголосив офіційні ціни на всі комплектації моделі 2019 року свого популярного седана Camry.

Опубліковано Серпень, 22 в 10:48



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