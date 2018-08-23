Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні День Державного прапора. Офіційно свято відзначають з 2004-го; 1 український боєць поранений за добу на Донбасі. Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ; 40 людей постраждали через витік хімічної речовини у торговельному центрі шотландського міста Глазго.
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2018-08-23
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