Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні День Державного прапора. Офіційно свято відзначають з 2004-го; 1 український боєць поранений за добу на Донбасі. Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ; 40 людей постраждали через витік хімічної речовини у торговельному центрі шотландського міста Глазго.

Опубліковано Серпень, 23 в 11:05



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