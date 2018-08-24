Факти ICTV – Випуск 7:45 (24.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: арсенал зброї по пошті. На Закарпатті затримали місцевого, який намагався переслати вогнепальну зброю і боєприпаси; Lamborghini готується представити свій найпотужніший болід Aventador Superveloce Jota, скорочено SVJ; понад чотири десятки обстрілів. 5 загиблих, та 7 зазнали поранень. Втрати несуть і окупанти, щонайменше 12 найманців ліквідовано і 20 поранено.

Опубліковано Серпень, 24 в 12:01



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