Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: упродовж минулої доби маємо двох поранених бійців ООС; Ferrari представив нову модель свого суперкара Ferrari 488 Pista Spider; у Полтаві затримали водія, у якого вміст алкоголю в крові перевищував норму у понад 21 раз.

Опубліковано Серпень, 28 в 9:46



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