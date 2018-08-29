Факти ICTV – Випуск 7:45 (29.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупанти на Донбасі порушують”шкільне перемир’я”, яке мало сьогодні розпочатися; в Україні дні пам’яті загиблих в Іловайському котлі; Україну не хочуть відпускати із союзу пострадянських країн – СНД.

Опубліковано Серпень, 29 в 9:53



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