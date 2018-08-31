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Факти ICTV – Випуск 7:45 (31.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Литві оприлюднюють документи про злочини радянських Комуністичної партії, Червоної армії, міліції та інших відомств; український кінематограф підкорює заокеанського глядача; МОЗ проти проведення шкільних лінійок.

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