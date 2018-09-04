Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двох бойовиків знищено, у нас двоє поранених на Донбасі; оновлення ЦВК, бюджет та недоторканність – в Україні починається Парламентська осінь; на ринок праці активно виходять роботи.

Опубліковано Вересень, 04 в 10:02



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.