Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двох бойовиків знищено, але й ми маємо втрати на фронті; через нові факти отруєння Скрипаля Британія скликає Раду Безпеки ООН; у Греції заарештували шістьох наших моряків за перевезення мігрантів.

Опубліковано Вересень, 06 в 9:59



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