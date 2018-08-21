Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протаранив три автівки і дивом нікого не вбив. У Києві чергова резонансна ДТП; двоє поранених бійців і зо два десятки обстрілів, як минула доба на фронті; постраждалим у ДТП в Польщі українцям не надають медичної допомоги. Страхова не перераховує гроші.

Опубліковано Серпень, 21 в 10:28



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