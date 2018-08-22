Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі двоє наших хлопців поранені; на Михайлівській площі відкривається виставка військової техніки; чи безпечна вода, яку продають у спеціальних кіосках та доправляють вам додому.

Опубліковано Серпень, 22 в 11:23



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