Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі трьох окупантів знищено, серед наших є поранені; стрілянина у США – геймер-невдаха вбивав людей у розважальному центрі; небезпечне взуття: Факти ICTV перевірили популярну мережу магазинів – результати аналізу шокують.
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2018-08-27
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