Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 366 полеглих та півтисячі поранених – сьогодні четверта річниця Іловайської трагедії; розбійні напади на Київщині – Вадим Тітушко взявся за старе; купив форму і ти ветеран АТО – Україну заполонили тисячі фальшивих учасників війни на Сході.

Опубліковано Серпень, 28 в 10:08



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