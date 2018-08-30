Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.08.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напруга зберігається, але російські найманці стріляли менше – остання інформація з передової; Україна активно готується до епідемії грипу – у жовтні очікують три штами вірусу; яке нове українське кіно виходить на екрани.
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2018-08-30
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