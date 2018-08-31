Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поважне минуле й іменита сучасність – Київська політехніка імені Сікорського відзначає 120 років; нові туристичні гірські принади – на Закарпатті найбільший бункер Другої світової війни; робот, який допоможе швидше заснути.

Опубліковано Серпень, 31 в 10:20



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