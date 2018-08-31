Факти / Відео / Факти. Випуски / Факти ICTV - Випуск 8:45 (31.08.2018)/

Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поважне минуле й іменита сучасність – Київська політехніка імені Сікорського відзначає 120 років; нові туристичні гірські принади – на Закарпатті найбільший бункер Другої світової війни; робот, який допоможе швидше заснути.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти. Спорт. (31.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (31.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (31.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (31.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (30.08.2018)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (30.08.2018)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.08.2018)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка