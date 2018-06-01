Факти. Спорт. 1 червня
Найактуальніші спортивні події 1 червня:
– У Женеві підопічні Андрія Шевченка розійшлися миром з командою Марокко.
– Не встиг Зінедін Зідан залишити мадридський Реал, як французові уже шукають заміну. Напередодні Зізу оголосив, що після трьох перемог в Лізі чемпіонів хоче нових викликів, тому вирішив взяти паузу в роботі.
– Лідер чоловічого тенісу Рафаель Надаль також без особливих зусиль подолав другий раунд Ролан Гаррос.
2018-06-01
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