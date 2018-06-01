Факти. Спорт. 1 червня

Найактуальніші спортивні події 1 червня:

– У Женеві підопічні Андрія Шевченка розійшлися миром з командою Марокко.

– Не встиг Зінедін Зідан залишити мадридський Реал, як французові уже шукають заміну. Напередодні Зізу оголосив, що після трьох перемог в Лізі чемпіонів хоче нових викликів, тому вирішив взяти паузу в роботі.

– Лідер чоловічого тенісу Рафаель Надаль також без особливих зусиль подолав другий раунд Ролан Гаррос.

Опубліковано Червень, 01 в 10:48



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