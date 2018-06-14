Факти. Спорт. 14 червня

Найактуальніші спортивні події 14 червня:

– не їхати до Росії закликали українські митці. Під стінами посольства країни-агресора в Києві вони провели акцію протесту;

– Вперше в історії боксу в Києві відбудеться бій за титул чемпіона світу. Чинний чемпіон за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян буде захищати свій пояс у поєдинку проти Сірічаї Тайєна;

– Роджер Федерер вперше за 3 місяці виграв. У німецькому Штутгарті швейцарець за півтори години обіграв німця Мішу Звєрєва.

Опубліковано Червень, 14 в 10:21



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