Факти. Спорт. 14 червня
Найактуальніші спортивні події 14 червня:
– не їхати до Росії закликали українські митці. Під стінами посольства країни-агресора в Києві вони провели акцію протесту;
– Вперше в історії боксу в Києві відбудеться бій за титул чемпіона світу. Чинний чемпіон за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян буде захищати свій пояс у поєдинку проти Сірічаї Тайєна;
– Роджер Федерер вперше за 3 місяці виграв. У німецькому Штутгарті швейцарець за півтори години обіграв німця Мішу Звєрєва.
2018-06-14
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