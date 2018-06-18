Факти. Спорт. 18 червня
Найактуальніші спортивні події 18 червня:
– Нинішній футбольний чемпіонат світу нарешті подарував несподівані і навіть сенсаційні результати. Після нічиєї Аргентини та Ісландії, неочікуваної втрати очок із європейською збірною зазнали і головні фаворити мундіалю – Бразилія.
– Артем Далакян захистив свій титул чемпіона з боксу за версією WBA у найлегшій вазі.
– Валерій Горбань зберіг лідерство в чемпіонаті Естонії з авторалі. Після 4-ьох етапів український екіпаж і надалі очолює залік пілотів.
2018-06-18
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