Факти. Спорт. 18 червня

Найактуальніші спортивні події 18 червня:

– Нинішній футбольний чемпіонат світу нарешті подарував несподівані і навіть сенсаційні результати. Після нічиєї Аргентини та Ісландії, неочікуваної втрати очок із європейською збірною зазнали і головні фаворити мундіалю – Бразилія.

– Артем Далакян захистив свій титул чемпіона з боксу за версією WBA у найлегшій вазі.

– Валерій Горбань зберіг лідерство в чемпіонаті Естонії з авторалі. Після 4-ьох етапів український екіпаж і надалі очолює залік пілотів.

Опубліковано Червень, 18 в 10:38



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