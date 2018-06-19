Факти. Спорт. 19 червня
Найактуальніші спортивні події 19 червня:
– Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня у Москві.
– На футбольному чемпіонаті світу після дня сенсацій, фаворити знову продемонстрували прогнозовані результати. Збірна Швеції, завдяки голу Гранквіста з пенальті взяла гору над Південною Кореєю.
– Харків представить Україну у фінальному турнірі Неймар Джуніорс Файв, який цього року уже втретє відбудеться в Бразилії.
2018-06-19
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