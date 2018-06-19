Факти. Спорт. 19 червня

Найактуальніші спортивні події 19 червня:

– Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня у Москві.

– На футбольному чемпіонаті світу після дня сенсацій, фаворити знову продемонстрували прогнозовані результати. Збірна Швеції, завдяки голу Гранквіста з пенальті взяла гору над Південною Кореєю.

– Харків представить Україну у фінальному турнірі Неймар Джуніорс Файв, який цього року уже втретє відбудеться в Бразилії.

Опубліковано Червень, 19 в 10:04



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