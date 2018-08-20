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Факти. Спорт. (20.08.2018)

Найактуальніші спортивні події 20 серпня: в останньому турі команда Хацкевича обіграла Олександрію 1:0 і посунула клуб з Кіровоградщини з чільної позиції; вже завтра на Динамо Київ чекає вояж до Нідерландів. У середу кияни зіграють перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА проти Аякса; Отт Тянак виграв другий етап чемпіонату світу з авторалі поспіль. Напередодні естонець був найкращим на Ралі Німеччини.

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