Факти. Спорт. 20 червня
Найактуальніші спортивні події 20 червня:
– Воротар збірної України та луганської Зорі Андрій Лунін переходить до мадридського Реала.
– Жіноча команда України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування.
– У російському Нижньому Новгороді, який приймає Чемпіонат світу, іноземцям продемонстрували справжній, а не показушний рівень готовності до найпрестижнішого футбольного турніру.
2018-06-20
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