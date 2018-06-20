Факти. Спорт. 20 червня

Найактуальніші спортивні події 20 червня:

– Воротар збірної України та луганської Зорі Андрій Лунін переходить до мадридського Реала.

– Жіноча команда України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування.

– У російському Нижньому Новгороді, який приймає Чемпіонат світу, іноземцям продемонстрували справжній, а не показушний рівень готовності до найпрестижнішого футбольного турніру.

Опубліковано Червень, 20 в 10:18



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