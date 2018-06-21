Факти. Спорт. 21 червня
Найактуальніші спортивні події 21 червня:
– Зокрема, донецький Шахтар вирушив до Німеччини, де проведе 10-ти денні тренувальні збори. Разом з командою захисник Ісмаілі, який напередодні підписав із Шахтарем новий контракт, причому в угоді прописана рекордна сума відступних.
– Трьома мінімальними перемогами з однаковим рахунком відзначився черговий ігровий день на футбольному чемпіонаті світу.
– Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в англійському Бірмінгемі з призовим фондом майже 1 мільйон доларів.
2018-06-21
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