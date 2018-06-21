Факти. Спорт. 21 червня

Найактуальніші спортивні події 21 червня:

– Зокрема, донецький Шахтар вирушив до Німеччини, де проведе 10-ти денні тренувальні збори. Разом з командою захисник Ісмаілі, який напередодні підписав із Шахтарем новий контракт, причому в угоді прописана рекордна сума відступних.

– Трьома мінімальними перемогами з однаковим рахунком відзначився черговий ігровий день на футбольному чемпіонаті світу.

– Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в англійському Бірмінгемі з призовим фондом майже 1 мільйон доларів.

Опубліковано Червень, 21 в 9:55



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