Факти. Спорт. (22.08.2018)
Найактуальніші спортивні події 22 серпня: забити і по можливості не пропустити – таке завдання перед своїми футболістами ставить Ерік тен Хаг; українка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до чвертьфіналу тенісного турніру у Нью-Хейвені; троє травмованих після інциденту в автоперегонах в Бразилії.
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2018-08-22
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