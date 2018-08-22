Факти. Спорт. (22.08.2018)

Найактуальніші спортивні події 22 серпня: забити і по можливості не пропустити – таке завдання перед своїми футболістами ставить Ерік тен Хаг; українка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до чвертьфіналу тенісного турніру у Нью-Хейвені; троє травмованих після інциденту в автоперегонах в Бразилії.

Опубліковано Серпень, 22 в 10:51



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