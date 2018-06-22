Факти. Спорт. 22 червня
Найактуальніші спортивні події 22 червня:
– Чемпіон прем’єр-ліги донецький Шахтар розпочав свої перші тренувальні збори.
– Збірна Аргентини опинилася на межі вильоту з футбольного чемпіонату світу. Після двох турів у аргентинців лише 1 очко, що стало другим в історії команди найгіршим стартом на мундіалях з 1974 року.
– Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до чвертьфіналу турніру в англійському Бірмінгемі. В другому колі вона перемогла росіянку Дар’ю Касаткіну.
2018-06-22
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