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Факти. Спорт. 22 червня

Найактуальніші спортивні події 22 червня:

– Чемпіон прем’єр-ліги донецький Шахтар розпочав свої перші тренувальні збори.

– Збірна Аргентини опинилася на межі вильоту з футбольного чемпіонату світу. Після двох турів у аргентинців лише 1 очко, що стало другим в історії команди найгіршим стартом на мундіалях з 1974 року.

– Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до чвертьфіналу турніру в англійському Бірмінгемі. В другому колі вона перемогла росіянку Дар’ю Касаткіну.

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